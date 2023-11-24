挑戰BL狂食螺絲 胡鴻鈞全家出動 助炎明熹翻生

炎明熹（Gigi）出道近兩年，歌唱事業一帆風順，日前她一度打入「我最喜愛的女歌手」7強，直言多謝大家賞識，更有信心打入5強。而胡鴻鈞（Hubert）表示會投神聖10票，Gigi即揚言請他食飯致謝。

Gigi、Hubert及鄭丹瑞等昨日到電台出席廣播劇記者會，Gigi和Hubert都是第二次錄廣播劇，但他們坦言仍十分緊張，更自爆經常「食螺絲」，Hubert表示：「我同Gigi係分開錄，我錄之前特別聽番佢錄，因為我唔想相差太遠，驚自己有中年大叔嘅感覺。」他又大讚Gigi錄音時要講整句句子，所以跟平時的聲線大不同，Gigi說：「平時我講嘢會好慢，又會有停頓位，如果錄音時講太快就會食螺絲，所以工作人員都叫我慢慢講。」Hubert透露劇中有「BL」劇情，但他強調只是男閨蜜助他追求Gigi而出現的故事。

請食「糖蒸蛋」 人氣高企的Gigi日前曾打入叱咤「我最喜愛的女歌手」7強，雖然已被Out，但明日截止前仍有望「翻生」，她表示順其自然，又問Hubert：「聽講你會投我神聖一票？」Hubert說：「我會叫晒啲親戚朋友投你神聖10票，呢啲選票一定有波動先刺激！」

問到Gigi會否請Hubert食飯？她表示：「我請佢食蒸蛋，不過我驚會將糖變鹽。」故被取笑是「鹽明熹」。另外，歌唱老師曾路得公開點評Gigi唱歌技巧好，她說：「我有留意，以前讀書唱聖詩，有唱過前輩嘅《同路人》版本，我覺得好榮幸，會繼續加油！」