Bosco半天吊髀罅受罪 周秀娜險傷「澤仔」

女星周秀娜在新劇「英雄救美」，勇救半天吊的黃宗澤（Bosco），不過營救期間卻幾乎夾傷「澤仔」，經歷「男人最痛」的Bosco有苦自己知！

Bosco與周秀娜在無綫台慶劇《叠影狙擊》要應付不少動作場面，Bosco有場戲被繩索勒頸、禁錮在貨倉半天吊的戲份，周秀娜營救他時被飾演殺手的盧慧敏伏擊，大打出手。周秀娜笑言自己是營救「美人」Bosco，「英雄救美」劇情合情合理。他們拍攝時默契十足，但原來她險夾傷Bosco的重要部位也懵然不知，Bosco說：「我兩邊大髀罅有安全帶連住條威吔，對腳其實唔可以合埋，但你頭先衝埋嚟攬實我對腳，真係好痛！但拍嘅時候我唔敢話你知，唔想嚇你。」

動作戲連場的周秀娜，當日除了拍攝救人戲，還有吊威吔半空轉體踢腿等高難度動作，武指表示原本提議用替身，但周秀娜堅持親身上陣。

鼓勵盧慧敏出力打 至於首次飾演打女的盧慧敏拍動作戲表現緊張，與周秀娜試位時更意外打中對手的嘴唇，令她壓力倍增：「我哋係未試過有任何對手戲，大家初認識就要打。試位時佢嘴唇食咗我一拳，好在冇受傷，我寧願自己畀人打！原來真係會好大壓力，希望儲多啲經驗，因為要有信心，打出嚟嘅動作先會靚。」周秀娜亦予以鼓勵：「通常打人嗰個會大壓力，因為驚整傷對方，但我有同佢講，我有保護墊，叫佢放膽，但佢太斯文唔敢打落嚟。以前我做新人都係咁，好在當時對手係男人，我可以出力打落去。」