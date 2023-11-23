演唱會再添亡魂 Robbie女歌迷趕散場 失足跌死

美國樂壇天后Taylor Swift上周於巴西開騷期間，有年輕女Fans懷疑抵受不了高溫而死亡，原來上周四，英國樂壇天王Robbie Williams於澳洲悉尼舉行的演唱會，亦發生Fans跌死的慘劇。

一名70來歲的女Fans，於Robbie演唱會結束後失足從座位跌落距離6排的觀眾席，頭部着地嚴重受傷，昏迷數日後於前日不治。據知，當日女Fans離場時沒有行樓梯，而是試圖跨越觀眾席座椅，結果不慎滑倒。救護服務部門表示，當晚10時接獲通報，急救人員趕到現場後，先處理傷者的臉部及頭部傷勢，再將她送往醫院急救。有指於急救人員抵達前，現場工作人員與一名觀眾一直照顧傷者。

事發後，舉行演唱會的體育館發言人表示，女Fans因失重心而跌倒，形容意外是「極度悲傷的事件」。而Robbie於演唱會翌日更新社交網，但只是留言感謝到場的近4萬名澳洲樂迷帶給他一個難忘夜晚，未有就慘劇作出回應。

Taylor冇心情拍拖 另一方面，Taylor明晚將於巴西聖保羅繼續開騷，她本計劃完成周一（20日）的里約熱內盧演唱會後，爭取時間飛返美國與男友Travis Kelce及家人慶祝感恩節，但因女歌迷逝世一事而太過傷心決定取消計劃，留在巴西過節。據知，她已飛抵聖保羅作準備，有指其父Scott亦有隨行陪伴。