暢所欲玄：玄學與創意

世人常以為玄學術數是古老、保守、不跟隨時代齒輪運轉的，但其實它一定要有創意，才可以繼續運行下去。

創意和玄學是兩個看似不相關的概念，但實際上有着密切關係。創意是指創造新的想法、概念或方法，而玄學是指探討超自然、神秘、非物質的領域。創意的產生往往來自於人們對未知領域的探索，而玄學正是對於未知領域的探索和研究。

在創意的發展過程中，人們往往需要思考和探索新的思維模式和方法，而這些思維模式和方法往往來自玄學的啟發。舉例，中國古代的《易經》是一部融合了哲學、玄學、占卜和文學的經典著作，它探討了自然、人文和社會等多方面的問題，成為了中國古代文化的重要組成部分。許多創意人才也從《易經》中獲得靈感和啟示，創造出許多優秀的作品。

另外，玄學也可以對於創意的發展起到一定的推動作用。在現代，許多創意人才在面對創作瓶頸時會選擇通過冥想、靈感隨筆等方式來啟發靈感，這些方法正是受到玄學的啟發。例如，中國的道家思想強調人與自然和諧相處，而這種思想可以幫助人們尋找靈感的源頭，從而創造出優秀的作品。

梅花易數專家常歡