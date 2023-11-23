11月23日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月23日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
谷婭溦力搶顏米羔 爭冠軍
無綫節目《中年好聲音2》本回合為導師分組賽，24強選手分3組作賽，除了有韋綺姍、彭家麗擔任星級導師外，還有谷婭溦加入。三位導師爭搶3大熱門劉可、顏米羔和安雅希，率先搶到劉可的彭家麗說：「愈靜嘅人，裏面愈多嘢畀人發掘。」谷婭溦則揀了顏米羔：「我嚟呢度就係想要冠軍！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231123-1123_00282_065/谷婭溦力搶顏米羔--爭冠軍
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc