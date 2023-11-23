娛樂

谷婭溦力搶顏米羔 爭冠軍
無綫節目《中年好聲音2》本回合為導師分組賽，24強選手分3組作賽，除了有韋綺姍、彭家麗擔任星級導師外，還有谷婭溦加入。三位導師爭搶3大熱門劉可、顏米羔和安雅希，率先搶到劉可的彭家麗說：「愈靜嘅人，裏面愈多嘢畀人發掘。」谷婭溦則揀了顏米羔：「我嚟呢度就係想要冠軍！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc