谷婭溦力搶顏米羔 爭冠軍

無綫節目《中年好聲音2》本回合為導師分組賽，24強選手分3組作賽，除了有韋綺姍、彭家麗擔任星級導師外，還有谷婭溦加入。三位導師爭搶3大熱門劉可、顏米羔和安雅希，率先搶到劉可的彭家麗說：「愈靜嘅人，裏面愈多嘢畀人發掘。」谷婭溦則揀了顏米羔：「我嚟呢度就係想要冠軍！」