娛樂

魏浚笙「八變造型」晒麒麟臂
魏浚笙（Jeffrey）推出新人年壓軸新歌《我的世界地圖》，MV製作揼本換足8個Chok爆造型，配合歌詞意境。其中較特別的「暗黑祭司」在洞穴神殿中彈鋼琴，他戴上唇環並搭配頸項紋身；至於「太空旅者」則紮辮登場，最吸睛的莫過於「日本武士」Look，僅穿皮製馬甲，大晒健碩腹肌及「麒麟臂」。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc