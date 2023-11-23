魏浚笙「八變造型」晒麒麟臂

魏浚笙（Jeffrey）推出新人年壓軸新歌《我的世界地圖》，MV製作揼本換足8個Chok爆造型，配合歌詞意境。其中較特別的「暗黑祭司」在洞穴神殿中彈鋼琴，他戴上唇環並搭配頸項紋身；至於「太空旅者」則紮辮登場，最吸睛的莫過於「日本武士」Look，僅穿皮製馬甲，大晒健碩腹肌及「麒麟臂」。