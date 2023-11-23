吳家樂效力30年終離巢

藝人吳家樂在社交網宣布離開無綫，結束30年的賓主關係。家樂上載在電視城門外的自拍照，並寫道：「有幸能效力陪伴好多人成長的電視台30年。多謝TVB給予我演出機會，由幕後音響組、搞笑扮嘢、節目主持、拍攝劇集，實在有太多美好回憶了。」