Candy為團歌獻第一次 Day臨尾發力騷Quali

女團COLLAR推出作為年度總結的團歌《Atypical》，邀得韓國排舞導師來港為新歌排舞之外，MV內容還很豐富，雲集靚景、CG、道具動物等，當中Candy與Winka更獻出第一次，體會室內拍攝落雨鏡頭，而成員Day在年底才發力騷quali，以Bra Top上陣，凸顯她原來是有料之人。

《Atypical》顧名思義是非典型意思，意指在平凡生活中活得不平凡，阿Gao說：「喺營營役役社會裏，有好多生活壓力、好多唔同嘅事發生，只要我哋忠於自己，就算好普通嘅生活，都會變得有趣。」問到COLLAR在現實生活中，可有「Atypical」行為？Candy笑言：「食極唔飽！」Ivy就認為是參選女團，而Marf則揚言：「拍20幾個鐘頭MV！」

出戰頒獎禮冇壓力 拍攝第四首團歌，MV場景布置及道具製作均十分精美，芯駖表示：「我最深刻有個場景係地鐵，覺得好似去咗歐美地鐵站一樣！」Candy難忘一試策騎滋味，她說：「覺得自己有預言能力，因為上次接受訪問，我話新歌想玩動物（元素）。」

COLLAR將要出席樂壇各頒獎禮，未知對此可會感到壓力？阿Gao與芯駖表示不會有壓力，揚言感覺是去參加Party，而Marf則十分期待可以在現場演出，還大爆Ivy想去頒獎禮的After Party，因可食馳名叉燒。