殺入「喜愛男歌手」7強 張敬軒開Turbo拉票 同尹光拗手瓜

歌手張敬軒成功於電台頒獎禮躋身7強，有機會與「光B」尹光拗手瓜爭「我最喜愛的男歌手」，他謙稱今年信心不大，但仍充滿體育精神，希望帶着粉絲守到最後一刻！

張敬軒昨日出席護眼講座，大爆全家面對不同視力問題：「我視疲勞，媽咪飛蚊症，爸爸就啱啱做完白內障手術。」而他的近視只有百多度，不擔心稍後出現老花。

談到於叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」躋身7強，他開心說：「一年比一年有壓力，但係好嘅壓力，今年仲有『大魔王』尹光喺度，應該會幾好睇！（好多人想尹光贏？）喺我個人立場嚟講，尹光唔係爆冷，佢今年嘅作品甚至乎造型，都帶畀大家耳目一新嘅感覺。」又直認視尹光為偶像，曾打算邀合作：「後來時間配合唔到，希望嚟緊仲有機會。同埋我唔認同尹光嘅歌係灑鹽花，反而覺得有啲歌好勵志，例如《你阿媽大減價》，仲唔係母親節聽？」

「跑到最後一刻」 談及勝算，他坦言冇乜信心：「因為今年冇乜作品，入到7強或嚟緊5強已經當贏。」又稱對獎項採取佛系態度：「變數太大喇！不過我啲粉絲好熱心，早幾日喺街頭為我拉票派傳單，所以我都要積極啲為自己拉票，用運動員嘅心態，同粉絲一齊跑到上台嘅最後一刻！」

除了軒仔及尹光，「我最喜愛的男歌手」7強還有MIRROR人氣王姜濤、「教主」Anson Lo、Edan及Ian等，而Jer、Anson Kong及林家謙已被淘汰。女歌手方面，7強有Gin Lee、COLLAR成員Marf、Serrini、Sica（何洛瑤）、陳蕾、鄭欣宜及謝安琪；組合則有MIRROR、COLLAR、ERROR、Dear Jane、KOLOR、Lolly Talk及RubberBand。

Anson Lo（左起）、姜濤、Edan與Ian躋身7強。