娛樂

任晴佳銀色戰衣零贅肉

任晴佳穿上貼身裙，大晒S身形。 任晴佳穿上貼身裙，大晒S身形。
任晴佳穿上貼身裙，大晒S身形。
影帝任達華與名模琦琦的女兒任晴佳，遺傳了父母的優良基因，樣子標致外，更擁有高挑身材，一雙逆天長腿令她在天橋上大放異彩，成為時裝界的新寵兒。
近日任晴佳網晒美照，她身穿貼身銀色連身裙，貼身剪裁展示零贅肉的Body，輕露事業線頭，再配埋招牌長腿，網友大讚火辣。
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