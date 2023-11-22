令家人活在地獄 畢彼特被養子鬧世界級衰人
荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）與影星前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚多年，雙方的離婚官司仍爭持不下，遲遲未解決，自從兩人離婚後，6名子女亦已「歸邊」與母親同住。而近日有傳媒爆料指「畢安」的其中一名養子柏斯（Pax）曾於社交網站出Post爆粗喪鬧父親！
據知19歲的柏斯3年前於社交網站開了一個私人戶口與同學溝通，而他被揭於2020年曾在父親節期間抽水鬧父，他表示：「向這個世界級衰人說句父親節快樂！你一次又一次地證明自己是一個可怕而卑鄙的人。你完全對4個年紀比較小的孩子毫無顧念、沒有同情，每次你一出現他們就嚇得發抖。你永遠不會理解你對我的家庭造成的傷害。你讓我最親近的人的生活變成了一個持續的地獄。你可以告訴自己和世界任何你想要的，但總有一天真相會大白。所以父親節快樂，你個令人可X怕的人類！」查實今次已非首名子女反畢彼特，安祖蓮娜曾向外爆料指2016年畢佬曾試過醉酒後於私人飛機上與柬埔寨養子麥杜斯（Maddox）衝突，而事件成為她要離婚的導火線。
確定Ines女友身份
雖然畢佬被養子唱衰，但他一於少理，與剛拍拖1年的珠寶商人女友Ines de Ramon繼續熱戀中，近日有消息指，經過1年交往後，畢佬已確定Ines的女友身份，知情人士爆料指兩人正打得火熱，日前更於洛杉磯結伴出席公開活動，女方月前戴住「B」字頸鏈晒恩愛，跟男友的圈子已混熟起來。
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