令家人活在地獄 畢彼特被養子鬧世界級衰人

據知19歲的柏斯3年前於社交網站開了一個私人戶口與同學溝通，而他被揭於2020年曾在父親節期間抽水鬧父，他表示：「向這個世界級衰人說句父親節快樂！你一次又一次地證明自己是一個可怕而卑鄙的人。你完全對4個年紀比較小的孩子毫無顧念、沒有同情，每次你一出現他們就嚇得發抖。你永遠不會理解你對我的家庭造成的傷害。你讓我最親近的人的生活變成了一個持續的地獄。你可以告訴自己和世界任何你想要的，但總有一天真相會大白。所以父親節快樂，你個令人可X怕的人類！」查實今次已非首名子女反畢彼特，安祖蓮娜曾向外爆料指2016年畢佬曾試過醉酒後於私人飛機上與柬埔寨養子麥杜斯（Maddox）衝突，而事件成為她要離婚的導火線。