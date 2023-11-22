暢所欲玄：龍年生肖開運錦囊：龍、蛇、馬

★「本命年」加「刑太歲」，宜貼身佩戴雞形生肖飾物保平安。★宜有結婚、添丁、置業或創業沖喜，減低雙重犯太歲的負面衝擊。★理財策略須謹慎保守，打算創業求變者只宜「以小博大」。★兔年年底宜接受身體檢查，龍年之始則宜捐血及洗牙，主動應驗輕微血光之災。★搬遷或裝修家居為理想時機，有助穩定健康及家宅運勢。