暢所欲玄：龍年生肖開運錦囊：龍、蛇、馬
龍：
★「本命年」加「刑太歲」，宜貼身佩戴雞形生肖飾物保平安。★宜有結婚、添丁、置業或創業沖喜，減低雙重犯太歲的負面衝擊。★理財策略須謹慎保守，打算創業求變者只宜「以小博大」。★兔年年底宜接受身體檢查，龍年之始則宜捐血及洗牙，主動應驗輕微血光之災。★搬遷或裝修家居為理想時機，有助穩定健康及家宅運勢。
蛇：
★喜事重重兼桃花遍地，有利結婚、添丁，甚至閃婚。★事業發展順遂，從事創作者更為有利，也適合開拓海外市場。★文昌臨門有助學習進修，不妨把握機會充實自己。★受輕微口舌運困擾，宜化解流年三碧是非星之飛臨方位。★龍年過後的蛇年屬「本命年」，宜於第四季提早部署。
馬：
★先難後易之年，遇有波折宜調整心態，最終有望圓滿解決。★新一年易有水險，高危的水上活動可免則免。★財運時好時壞，從商者或自僱人士宜積穀防饑，準備應急錢。★長輩健康易受衝擊，宜作小量維修或更換家具應驗運勢。★多作贈醫施藥或「施棺」善舉，有助改善家宅運勢。
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