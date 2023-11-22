陳楨怡被挾持 嗌沙聲

前港姐亞軍陳楨怡在無綫台慶劇《新聞女王》演出其中一個單元，她透露收到劇本時非常興奮：「睇《溏心風暴3》時，李國麟演慈父，冇諗過有朝一日同佢演父女，不過就好大反差。」當中一場被對方以刀挾持的戲份，她直言是大挑戰：「情緒起伏好大，拍到標晒汗，加上好多搏鬥場面，我又要嗌，拍完把聲沙晒！」