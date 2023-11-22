白敬亭捲入嫖娼風波 吳亦凡涉姦案現轉機 都美竹疑請打手

韓團EXO前成員吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂罪成，至今仍受牢獄之苦。不過事情有新進展，一名自稱代筆者發文，指當日受人所託才撰下文章兼內容並不符。另外，頂流男星白敬亭亦捲入嫖娼風波，工作室立即否認。

吳亦凡涉強姦等罪成，被判有期徒刑13年附加驅逐出境。不過早前關鍵人物都美竹已被閨蜜李恩、劉美麗相繼倒戈，指她為做網紅不擇手段兼謊話連篇。昨日再有一名自稱受人委託的徐姓代筆者發長文，指自己打造出女英雄，但女英雄做出很多「不英雄」的事，事實上根本沒有都美竹所聲稱的8個未成年受害人，更指當日的網上文章內容不實！

代筆者受騙感後悔 代筆者表示現深感後悔慚愧，又指對吳亦凡媽媽當面道歉。消息即時登上熱搜，代筆者自稱也是受騙，又表明自從知道真相後，就幫吳亦凡找人證物證，但仍無補於事，又表示希望日後能親自送吳亦凡到機場，讓對方打他洩憤。代筆者雖然未有開名，但就以「她」代表都美竹，指對方與吳亦凡發生關係的當日，就向好友炫耀：「他特溫柔、人特好。」、「我想進這個圈子，我需要他。」

另外，內地頂流男星白敬亭，昨日突然被網上瘋傳「嫖娼被抓了」，其工作室立即闢謠：「純屬惡意造謠，無中生有。白敬亭的合法權益絕不容如此侵犯，公司正積極取證，必採取法律手段，堅決維權，請相關用戶立即停止侵權行為。」