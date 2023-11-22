僅做兩場 見好就收 新《梁祝》重演 兆明非同壓力變動力

「最強粵劇CP」梁兆明、梁非同重演新《梁祝》，再續前緣相約「一生一世」再見，彭美施力求貴精不貴多，只演兩場，望劇迷萬勿錯過。

創意班主彭美施第5齣作品系列－－新《梁祝》，8月時由當紅文武生梁兆明拍檔正印花旦梁非同，完美演繹梁山伯與祝英台經典凄美愛情故事，3場演出反應熱烈，全院滿座，讓觀眾驚喜得回味再三。彭美施昨日特地為新《梁祝》重演而舉行發布會，出席的粵劇演員包括男女主角梁兆明及梁非同，粵劇大老倌廖國森、粵劇演員詹浩鋒、藝術總監吳美英、擊樂師傅高潤權及音樂師傅彭錦信，還有編劇李廷𩆨，及冠名贊助「雅趣聚緣」創辦人侯王碧影。席上宣布將於明年1月13至14日假西九文化區戲曲中心大劇院舞台重演兩場。

盼一生一世支持粵劇 彭美施更透露新《梁祝》上周末（18日）起正式公開售票，首3天已售出逾八成門票，她表示：「今次僅演兩場，唔會再加場，除咗檔期所限，只能加開日場，我認為凡事見好就收，唔贊成演員一日做兩場，以免影響演出嘅專注，特別係重演更加要表現進階，回味係最好嘅，戲迷如果想睇就請早啲撲飛。」至於選擇於「1314」重演具有雙重意義，寓意梁祝的淒美愛情外，亦望戲迷一生一世支持粵劇。

雖然劇本是重演，但彭美施於製作上更精益求精，又指梁兆明突破傳統舊曲，演繹新曲《山伯歸天》，觀眾不但沒有抗拒，戲迷更被他唱得悽慘而與落淚，完全將觀眾帶入戲。至於梁非同所演祝英台聽到山伯死訊時拉開紅簾一刻，哀慟的情緒演繹亦令觀眾讚嘆這位新貴花旦進步神速，而擔任藝術總監的吳美英可謂居功至偉。

發揮更大更好玩 男女主角兆明與非同在台上致詞時均表示對重演很期待，兆明不諱言最初感到壓力大，並會將每次上台表演的壓力變成推動力，令自己做得更好。非同則指對劇中的男女扮相均喜歡和享受，男裝甚有挑戰：「加上英台嘅角色就係敢於創新和冒險，團隊都係本住創新嘅心態製作，我嘗試咗好多第一次。」

兆明又說到由於是新版本，講述梁山伯早已得悉祝英台是女兒身，在「十八相送」時突然大呼「賢妹」的一幕等同自揭，代表了一直默默保護英台，引得觀眾有極大反應。非同附和稱，正因為劇中男女之間界定較為模糊，演員有更大的發揮空間、更加好玩。