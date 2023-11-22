「怪物新人」Haerin搶Fo 車銀優魅力襲港 粉絲逼爆廣東道

韓國人氣男神車銀優相隔4年再度襲港，昨晚與「怪物新人」韓國女團NewJeans成員姜諧潾（Haerin）等在尖沙咀出席品牌活動，車銀優魅力沒法擋，吸引逾千粉絲逼爆廣東道，不少粉絲更衝出馬路，險象環生。

昨日下午3時許，已有大批粉絲守候在品牌店舖門外，至傍晚時分，已有逾千人逼滿兩邊馬路，現場有執法人員維持秩序，不過粉絲為見偶像各出奇謀，包括在車輛行走期間打開天窗拍攝，更有人為睹偶像風采衝出馬路。車銀優在千呼萬喚下終於出場，官仔骨骨的他甫亮相，現場粉絲即高聲尖叫。

緊接Haerin、金敏荷、泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》兩位男主角Apo及Mile、Minha及張家朗輪住出場，Apo和Mile不停與粉絲揮手及大派飛吻，相反兩位韓星表現較Cool，但仍然迷倒不少粉絲。眾星接受訪問，車銀優被問到想與哪位港星合作？他指觀看各種作品及欣賞各國演員的演技時，也會有很多讓他想學習的部分，所以無法只挑選一位，但會繼續努力展示更多及更好的一面。

最想食點心 Haerin則表示會用App跟全世界的粉絲溝通，希望之後能通過舞台表演跟身處不同地方的粉絲見面，最後她更搞笑表示：「我想吃點心。到現在還沒吃過，在香港吃的話應該會非常美味。」至於金敏荷則透露自己很喜歡張曼玉，5年前更跟家人在港迎接新年，吃了很多美食，留下美好回憶。

另外，Haerin前晚抵港時，薄施脂粉的她身穿黑白橫間上衣襯短裙，露出白滑美腿，約200名粉絲站在VIP通道兩旁等候偶像，當Haerin現身即高聲呼叫其名字，她亦不停與粉絲揮手打招呼。至於車銀優則於昨日12時許抵港，約300名粉絲到場守候，他步出VIP通道時停留片刻向粉絲打招呼，最後在十多名保安陪同下登上座駕。