包埋紅館騷補場 MIRROR巡唱門票「加價」 粉絲恐補水

人氣男團MIRROR將於明年為去年未完結的演唱會進行補場，並宣布趁機舉行首個巡唱，不過門票突然「加價」，令不少粉絲擔心要補回差額。而成員Jer（柳應廷）的「凸腩打雀」片段被公開，隨即引起網民關注。

MIRROR去年7月舉辦首個紅館演唱會，期間第4場發生墮屏意外而被迫腰斬餘下場數，當時宣布擇日補場，而粉絲亦可選擇退票，門票已於早前開始回收兌現。主辦方昨日終於公布《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》的購票安排詳情，而今次亦是12子首個巡唱演出，並決定首站以香港出發，隨即引起網民熱議。

大會初步暫定16場演出，即去年餘下的9場額外再加開7場，至於會否再加場則要留待主辦方之後公布。而上次演唱會最貴票價為1,280元，補場最新票價卻升到1,480元，故有粉絲擔心需要補回每張200元差額。16場演出將由明年1月15日至2月3日假機場亞洲博覽館舉行，期間12子每演出3至4場便會休息1天「回氣」，以便保持最佳狀態與樂迷見面。

此外，MIRROR粉絲昨晚致電到電視台節目訴苦，聲稱鏡仔的公司社交平台「靜悄悄」地進行退票及換飛，惟有不少粉絲因沒有追蹤該社交平台而錯過，更收到大會表示不會再跟進退票事宜，令他們大感憤怒，有粉絲加入苦主群組，亦有人去消委會反映。

Jer生日被爆「自摸」片 另外，成員Jer前日31歲生日，一眾好兄弟紛紛送上祝福，其中以Edan（呂爵安）最有「心思」，竟上載Jer早前出埠拍攝團綜時一班人打麻雀的短片，期間壽星仔興奮到彈起露腩兼大叫「自摸」，Edan配文寫道：「Jer哥生日快樂，等了這麼多天，終於可以分享這條片給大家了。遇到煩惱，不開心的時候記得看一看這條片，原來快樂，真的可以很簡單。相信經過今天後，Jer哥將會有新的花名:『自摸Jer』」他又在限時動態中寫上「此片不紅，天理不容」，搞笑地徹底破壞Jer的形象，令人忍俊不禁！