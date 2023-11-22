「Walk with Me」聖誕企劃 推動環保 魏浚笙新歌獲前輩加持 等收大禮

魏浚笙與又一城Festival Walk總經理Wendy Lee主持亮燈儀式。

「神顏男神」魏浚笙今年鴻運當頭，昨日擔任又一城聖誕企劃揭幕禮，透露收到「聖誕禮物」，就是獲王菀之和黃偉文兩位前輩加持做新歌，樂壇新人獎呼聲甚高，有望收音樂大禮。

藝人魏浚笙（Jeffrey）昨日擔任又一城「Walk with Me」聖誕藝術企劃揭幕禮嘉賓，適逢今年是又一城開幕25周年紀念，今年他同樣是25歲，自言在九龍塘留下不少足迹，以前經常來溜冰和行街。又一城一直致力可持續發展，推出環保節能措施及鼓勵低碳綠色生活，今年聖誕首度聯乘香港及泰國的環保創作及藝術團隊，創作糅合建築美學及環保元素的聖誕企劃，Jeffrey對於藝術家回收近10噸的廢鐵及木材，花了5個月搭建15米高的幻彩聖誕樹屋、歐陸小屋和奇幻蘑菇及12個用本地木材再生而成的聖誕木偶雕塑，感覺不可思議：「裝飾得嚟又唔浪費，非常好。」

撞傷鼻樑Keep住尖 Jeffrey於現場首度公開演唱其新歌《我的世界地圖》，吸引「咖啡豆」（粉絲暱稱）及數百途人企滿兩層樓觀賞，場面墟冚。前日自爆鼻樑受傷，昨日所見他鼻樑破了皮又紅又腫，傷口清晰可見，他表示前日趕往工作期間發生硬撼玻璃門意外，他說：「嗰度係自動門，可能玻璃抹得太乾淨，撞到個鼻爛咗，當刻少少頭暈，返到屋企用生理鹽水清洗，一陣做完嘢先去睇醫生。」表示收到不少粉絲慰問傷勢，笑言阿Q精神：「撞完個鼻好似再尖咗，變咗鷹鼻，希望Keep住尖。」

特別喜歡聖誕節的他，很開心聖誕前後都要工作，他揚言喜歡儀式感，準備在家裝飾聖誕樹，又打算同女友食火雞聖誕餐慶祝。昨晚其新歌MV首播，透露今次新歌運用了XR新科技，令場境變得好真實，好像去了多個不同地方，是一次新嘗試。新歌是其今年第5首歌，是繼《失約巴黎》後，MV製作費第二昂貴，並呼籲大家留意MV中填詞的黃偉文最後的彩蛋。

期望與王菀之合唱 談到能邀請王菀之（Ivana）作曲，他笑言：「好笑，我係趁拍戲休息時問佢，識唔識人寫搖滾風格嘅歌，Ivana話識寫，佢初時仲話唔收錢寫畀我。（Ivana有冇讚你？）話我有進步，之前每首歌我都有send畀佢聽。」之前每套電影都與王菀之合作，感覺幸運，希望將來有機會合唱。

對於今年角逐樂壇新人獎呼聲甚高，他表示隨心，入行初時以為自己只會唱慘情歌，但今年嘗試了不同範疇，感覺好喜歡。