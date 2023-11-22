生日雙喜臨門 開心到喊 姚子羚獲圈中人力追 脫單在望

姚子羚昨日生日雙喜臨門，由深圳趕回港領取無綫20年長期服務獎。單身多時的她透露有圈中人追求，正了解中，成事會公布兼讓一班姊妹過目。

姚子羚、劉佩玥、張曦雯、蔡思貝及譚凱琪等昨日在將軍澳電視城出席無綫長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎禮。昨日43歲生日的姚子羚雙喜臨門獲頒20年服務獎金牌，在深圳拍攝新劇《反黑英雄》的她向劇組請假返港，在頒獎禮近尾聲時才匆匆趕到，笑言趕時間關係，連身上的運動裝亦趕不及換上裙子，全場同事送上生日祝福及唱生日歌，令她感觸落淚，笑言是趕回來攞「老人獎」。

子羚指因別具意義才向劇組請假：「今日有好多又長又重嘅戲份，今朝早仲拍咗施暴戲。」她指生日在工作中度過，沒有特別慶祝。好姊妹黃智雯已成為人妻，問到她生日願望是否希望盡快嫁？她說：「可能梳起唔嫁，隨緣啦，最緊要平安健康。唔心急，要合適先得，依家只有隻狗，冇男友，都有圈內同圈外人追。」她又透露追求者有拍戲，但不肯透露詳情，一班好姊妹亦未見過對方：「成事先畀佢哋見，要啲時間去了解對方，有嘅時候一定講。」

張曦雯視汪明荃為目標 而劉佩玥、蔡思貝、張曦雯及譚凱琪皆獲得10年金牌。劉佩玥指10年來雖然身邊人各有新動向或已經離開無綫，但所有回憶都是美好及珍貴，最大收穫是拍了不少劇集。張曦雯希望能做多50年，以無綫鎮台之寶汪明荃為目標，但又說：「不過要先問吓男友先。」至於入行20年的譚凱琪自言從沒試過一份工做足10年，在無綫10年期間，由少女變人妻，再變成媽媽身份，代表作是跟張衞健合拍的《大帥哥》，希望可以繼續做多30年，外婆及嫲嫲老角，她都一樣有興趣參演。陳豪因工作關係而未能出席領取「傑出員工獎」，但仍拍片分享得獎感受，多謝公司栽培。