9:45 勁歌推介及快樂長門人

2:30 區選小百科及宣傳易

6:00 從長安到羅馬及新聞檔案

7:20 世界觀及天氣報告及區選小百科

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

