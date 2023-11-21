Taylor《Billboard》掃10獎 冠絕女歌手

今屆新增4個韓國音樂獎，女團NewJeans獲「最佳全球K-Pop歌手」，她們於社交網多謝粉絲：「冇咗你哋就唔會成事！」男團防彈少年團（BTS）成員Jungkook與美國饒舌女歌手Latto合作的《Seven》獲「最佳全球K-Pop歌曲」、Stray Kids憑《5-STAR》勇奪「最佳K-Pop大碟」，女團BLACK PINK則當選「最佳K-Pop巡迴歌手」。而BLACK PINK泰籍成員Lisa上周被拍得身在巴黎，疑與緋聞男友世界首富之子Frederic慶生。