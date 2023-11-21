粉絲怒轟保安失職 女子持刀闖化妝間 圭賢制止遭刺傷

韓團Super Junior（SJ）成員圭賢前日在音樂劇公演會場，遭一名30多歲女子闖入化妝間，並揮動兇器，他勇敢上前制止，期間不幸被刺傷，粉絲怒轟保安失職，連累偶像受傷！

圭賢今年7月起演出音樂劇《Ben-Hur》，隊長利特與隊友東海亦曾到場支持。前晚是最後一場，圭賢雖沒參與演出，但仍特地到場為其他演員打氣。當日下午6時許，圭賢在後台化妝間遇上一名突然闖入的30多歲女子，對方揮動手中兇器，圭賢上前制止，混亂間被刺傷。該女子以涉嫌特殊威脅罪被捕，目前正接受調查，執法人員將確認她過往是否有精神病歷及她取得兇器的途徑。據悉，該女子是於觀劇後潛入化妝間，圭賢與她並不相識。

Yoon A為見面會造勢 事務所隨後發聲明，指圭賢手指被輕微割傷，已即場進行治理。有粉絲拍得圭賢離開會場時，按下車窗與粉絲揮手告別，當時他的手指已包紮了膠布。前日他在社交網分享音樂劇花絮照，留言指自7月演出後，度過炎夏並踏入冬天，是一段很長的時間，感謝所有前來捧場的觀眾一起創造美好回憶。圭賢僅受輕傷可謂不幸中之大幸，粉絲鬧爆會場保安失職，竟讓閒雜人士進入後台。

另外，SJ同門組合少女時代成員Yoon A近日化身Pink Lady拍海報，宣傳明年1月6日及7日在首爾舉行的粉絲見面會。