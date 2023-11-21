暢所欲玄：六獸

在占卜預測學上，最為流行且受歡迎，也為較多玄學家研究的方法便是金錢卦，又名六爻卦，但最多人稱之為文王卦，相傳是由周文王發明的。此種占卦方式是用三枚銅錢及一龜殼為工具，當起了卦象之後，還會依據起卦當日之天干起六獸以之配合。

所謂六獸，包括青龍、白虎、朱雀、勾陳、螣蛇、玄武。如甲乙日問卜，由初爻起青龍，二爻起朱雀，三爻起勾陳，四爻起螣蛇，五爻起白虎，六爻起玄武。若丙丁日問卜，便由初爻起朱雀、勾陳、螣蛇、白虎、玄武、青龍。若戊日問卜便初爻起勾陳、螣蛇、白虎、玄武、青龍、朱雀。若己日問卜便初爻起螣蛇、白虎、玄武、青龍、朱雀、勾陳。若庚辛日問卜便初爻起白虎，壬癸日由初爻起玄武。

通常而言青龍主吉慶、喜悅、幸福、享樂。朱雀主口舌是非、能言喜辯、快速、火光。勾陳主糾纏不清、延遲、牽制勾絆、田土。螣蛇主虛驚、疑惑、怪異、陰靈、陰私、冥冥中注定，白虎主血光手術、損傷、喪事、痛苦、死方、煞氣。玄武主暗昧私情、欺騙、虛偽、陰險、不正派。故此六獸配合卦中之人物，便可占算其人之性格好壞、忠好賢愚，是否適合相交了。

玄學家伍立群