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梁凱晴做街拍模任影
藝人楊潮凱與梁凱晴合作主持J2節目《咔嚓中歐》，凱晴化身「一日限定街拍女模」讓兩位攝影發燒友影相，她坦言享受這種街拍模式：「平時企定定影，佢哋影相手法同我以往見過嘅唔同，隨手或者我行過做啲動作都會影，後尾睇番啲相都好有感覺，好自然！」
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