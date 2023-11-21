梁釗峰訓練《造星V》敗將

歌手梁釗峰主持的ViuTV節目《造星唔造星？》昨日首播，他帶領7位《全民造星V》落選參賽者陳樂庭、羅子熙、劉瑞威、何居倬、黃泓祖、王鋒及林昆樂接受連串演藝訓練，事前各人進行歌唱水平測試，劉瑞威被評聲音不入咪，他稱中學時期熱愛唱歌，但參賽後認識到很多唱得之人，反而失去唱歌的自信。