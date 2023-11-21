摸Pet Pet ：一屋名牌寵物 李美慧給遺棄貓狗家庭溫暖

百億豪門少奶奶李美慧（Vivi）愛心爆棚，支持領養及寄養，經她湊大的寵物近20隻之多，現時屋企有一貓一狗一鸚鵡，各有故事。貓咪是英國短毛貓，原本是名種貓，但遭繁殖場嫌醜樣當垃圾掉棄，身世可憐，幸獲義工拯救交由她領養重生。至於其史賓格犬屬紀律部隊的緝毒犬，因先天殘障，前臂關節嚴重變形，被迫提早「退休」。鸚鵡則是自來鳥，出現在Vivi家的露台時，又瘦又污糟，經Vivi悉心照料下，現在毛色都變得美麗。

為眼疾愛犬 不動家具

Vivi表示領養動物前不睇樣、不看性別，也不理會是否健康，她指緝毒犬原本有兩隻，另一隻「退休」前曾患癌，有心理準備隨時復發，但她仍堅持領養，數年前狗狗離逝，而留下來的一隻除了殘障問題，近年又患有白內障眼疾，或有機會視力轉差，她不表介意：「只要屋企嘅擺設唔好改變就冇問題。」提到昔日另一隻貓咪因盲眼，搬到新屋時誤掉下樓，令她上了沉重的一課。對於每一次寵物離開，她都很傷心，但會安慰自己，起碼曾讓牠們感受到家庭溫暖，她更指5歲的長女也受她感染，很喜歡小動物。