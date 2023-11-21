袁澧林在台冇人鬧：好唔習慣！

藝人袁澧林近日到台灣拍攝改編自韓劇《梨泰院Class》的短劇《來！金來號！》，預計逗留4個月，雖然她已逐漸適應當地生活，但卻有一件事令她相當不習慣，袁澧林於社交網寫道：「台灣人實在太唔暴戾，好有禮貌，的士司機唔鬧人我好唔慣，原來每日心情都可以過得好平和，排完戲仲要有得打波。」