國際演員加強戰線 謝天華新劇作「反」 搵鄭伊健開殺戒

謝天華將於下月為網劇《反黑2》開工，新加盟的他，將與陳國坤和陳小春鬥智鬥力。為加強陣容強勁，劇組不但計劃邀請國際演員參演，更有意找《古惑仔》始祖鄭伊健客串，相信影迷定必相當期待。

《反黑》自2017年開播以來，全球各平台累計播放次數約50億，在內地平台已達30億點擊率，超過1億觀眾追看，成績驕人！

天華坦言收到劇本時，有感與以往飾演的角色完全不同，並給予很大發揮空間，他說：「我好鍾意呢個角色，佢周邊所接觸嘅人物，所發生嘅事，都係相當有追看性。」

陳國坤亦稍微劇透，指其角色於上一季已離開執法部門，今季會同小春由戰友變敵人；另外增加了兩個社團，令事件更錯綜複雜，加上多場打鬥等大場面，劇情緊湊又刺激，他說：「小春個角色比上集更複雜、更多考驗，我同謝天華會令到佢手背係肉、手掌又係肉，好多主軸喺佢度，佢要處理好多感情、友情同工作問題。」謝天華接着說：「總之就再挖深啲佢內心深處，係好睇嘅。」

至於盛傳會找國際演員客串，陳國坤坦承：「係，我哋想搵啲起碼大家識嘅外國演員，唔一定係荷里活，總之係外國演員，依家一路傾緊，佢哋都要睇劇本，淨係我哋嘅劇本都一百萬字，翻譯都有排搞。」

「驚佢收得貴」 不少網民希望「烏鴉」張耀揚、「陳浩南」鄭伊健等《古惑仔》經典角色客串，陳國坤直言：「我哋真係有同佢哋聯絡過，張耀揚直情應承過我哋，但後尾有好多原因拍唔到。」談到伊健，他笑說：「我哋驚佢收得貴，伊健個角色（陳浩南）實在太入血，所以我哋又冇話特登諗一個角色畀佢，但可以傾吓，邀請佢做個殺手客串都好。」