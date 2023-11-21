娛樂

陳喬恩宣布閉關減肥

陳喬恩度假密密食，早前更因發福而誤傳懷孕。 陳喬恩度假密密食，早前更因發福而誤傳懷孕。
陳喬恩度假密密食，早前更因發福而誤傳懷孕。
台灣女星陳喬恩早前孖老公到馬來西亞吃喝玩樂，大開食戒的她身形亦隨之發福，之前更被網民誤以為有孕。連續多天上載美食相的她，昨日在社交網上宣布要減肥：「最近閉關減肥了，出來吃總是要還的，能吃能減女子漢。」但她仍不忘配上全蟹宴的美食照，引得網民流口水。
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