11月21日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月21日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳喬恩宣布閉關減肥
陳喬恩度假密密食，早前更因發福而誤傳懷孕。
台灣女星陳喬恩早前孖老公到馬來西亞吃喝玩樂，大開食戒的她身形亦隨之發福，之前更被網民誤以為有孕。連續多天上載美食相的她，昨日在社交網上宣布要減肥：「最近閉關減肥了，出來吃總是要還的，能吃能減女子漢。」但她仍不忘配上全蟹宴的美食照，引得網民流口水。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231121-1121_00282_043/陳喬恩宣布閉關減肥
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc