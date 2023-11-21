中娛星動：超短褲施魔法 蔡依林驚變9頭身 拍MV抖唔到氣

台灣天后蔡依林（Jolin）身高只有1米58，但在新歌MV中卻離奇扯高，她以熱褲上陣晒長腿，突變「9頭身」美女。另外，有潔癖的她難忍MV布置凌亂不堪，笑言無法呼吸！

Jolin近日推出新歌《OH LA LA LA》，MV造型照曝光，見她化身性感OL，紮起愛心辮子頭，造型相當吸睛。其超短褲更是焦點，一雙白滑美腿表露無遺，加上攝影角度，令原本身高只有1米58的她頓時扯高，驚變「9頭身」美女！

傳遞簡單快樂 新歌是Jolin聯同著名音樂人Richard Craker一同創作，她說：「這首歌是我想像當吃到令人滿足的食物時，會忍不住發出的聲音，希望可以傳遞簡單的快樂給大家。」對於今次造型，她笑言：「這次貫徹始終的把『I'm loving it』也放在頭上，所有喜歡的元素都放在MV裏了，希望大家看MV時有滿滿的幸福跟滿足感。」

拍攝MV期間，她見到導演設計的辦公室，處女座的「潔癖特質」即表露無遺，她說：「剛剛第一時間就心想『天啊！好亂喔！』，一進來桌上滿滿的東西，讓我覺得無法呼吸，甚至拍攝的時候，因為辦公室的桌子實在太亂了，所以滿腦子只想着要怎麼幫忙打掃。」