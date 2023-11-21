陳煒生日等老公畀驚喜 吳啟華變態嚴父 嚇親游嘉欣

藝人吳啟華相隔7年再返無綫拍攝新劇《非份之罪》（暫名），高層樂易玲專程前來合照，可見他備受重視。啟華下月將與陶大宇和張兆輝到佛山舉行演唱會，他透露3位「師奶殺手」不但會載歌載舞，還計劃演出搞笑小品。

劇中的吳啟華擁有幸福家庭，游嘉欣飾演其女兒，他說：「今次個醫生角色喺正邪之間，但唔係『程至美』，係值得接嘅一個角色。」又大讚嘉欣精乖伶俐、聰明可愛。嘉欣笑言被其好戲嚇親，啟華說：「劇入面我係嚴父，幾惡㗎！一唔笑就好得人驚，同埋有啲邪，可能有少少變態，都過足戲癮。」

啟華將於12月23日偕陶大宇及張兆輝到佛山舉行首場演唱會，他透露暫時各自練歌，而監製則想他們多唱劇集歌曲：「都可能會跳舞，應該難度唔會太高，亦會有合唱，同埋我哋3個都係演員，可以做啲搞笑小品。」

提到快將15歲的女兒，啟華開心表示：「佢仲高過嘉欣，已經到我額頭。（囡囡有興趣入行？）佢好似冇乜興趣，出年去加拿大讀高中。」對於有10億身家的傳聞，他笑說：「一定冇咁多，少兩個零啦！所以依家要努力工作，手停口停，每個月都好大開支。」

緋聞男女再結緣 此外，陳煒演出單元「一億殺機」，除了要照顧智商只有8歲的徐榮，還在奶奶盧宛茵金錢利誘下嫁給對方。今天是陳煒50歲生日，她透露昨晚與朋友食飯慶祝，正日則留給老公，但未知老公有何準備。

至於緋聞男女阮浩棕和何沛珈第3度結劇緣，兩人在單元「恐怖情人」中有不少對手戲，被笑可寓工作於拍拖，何沛珈說：「佢真係可以專心拍拖，因為劇入面有好多女仔埋佢身。」