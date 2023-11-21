百人接船釀混亂 陳偉霆生日前夕收「炸彈」

男星陳偉霆的新片上映在即，忙宣傳的他今日39歲生日，昨日出席活動時獲大批粉絲到場送祝福，一眾拍檔亦送上蛋糕，令他大感窩心，生日願望是新片票房創佳績。

陳偉霆（William）夥拍影帝張家輝演出的英皇電影《爆裂點》下月上映，昨日聯同拍檔周秀娜、譚俊彥、許恩怡等台前幕後人員出席記者會造勢。眾人乘遊艇到中環，再徒步往附近餐廳拍照受訪，吸引逾百粉絲「接船」，有粉絲舉牌吶喊，預祝William生日快樂，期間場面一度混亂。

William獲拍檔送上「炸彈蛋糕」及鮮花，談到願望，他說：「身體健康，《爆》片有個好好嘅票房成績。」由於正忙為劇集《太陽星辰》埋尾，他表示未能放假慶祝。提到有網民於電影的預告片中，發現他望家輝的眼神「充滿溺愛」，他說：「好多人迷戀佢。（同佢合作最難忘係乜？）首日開工明明預兩個多鐘拍完，結果拍足5、6個鐘，我有啲緊張同怯。」家輝即解圍：「只係未磨合到，同導演花多咗時間傾角色啫！」談到有粉絲指他在片中以極短時間做足爆喊、失落及無助等表情，再次施展神級演技，家輝謙虛說：「宣傳咪乜都攞出嚟，但無疑今次每個角色都有好重嘅戲劇味，各有歇斯底里嘅表現。」

譚俊彥驚臭親周秀娜 譚俊彥與周秀娜今次飾演一對，他自爆開工期間頻向對方道歉：「日日爆汗，覺得自己好臭，所以咪道歉先囉！」記者打趣問周秀娜可有「被臭到」？她笑說：「可能我都係呢？（你好多動作戲？）少少啦。有場戲我鏡頭外睇住譚俊彥拍，就真係覺得甘喇！我曾經發現佢成身瘀晒，根本唔使特技化妝。」譚俊彥解釋：「拍打戲就係咁，動作導演董瑋好鍾意一鏡落咁拍，我同佢講，聽到佢把聲都發噩夢！」

另外，William位於北角的豪宅曾以3,400萬元放售，但近年樓價下調，他決定暫時「賣轉租」，去年以逾6萬元租出，至於其舊愛Angelababy亦以17萬元租出位於西半山的單位。