11月21日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月21日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
15歲趙紫諾抽中車 轉送媽媽
趙紫諾中獎一臉呆滯，身旁的兩位司儀比她更興奮。
《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾贏得前晚其中一個大獎，價值25萬9千元的房車，得獎時一臉愕然及呆滯，但現年15歲的她因未成年未能考車牌，她希望將車輛轉贈媽媽，到自己18歲會去考車牌。事後受訪時被問到是否仍驚魂未定，她笑說：「有少少嚇親，但係好開心、好驚喜。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231121-1121_00282_013/15歲趙紫諾抽中車--轉送媽媽
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc