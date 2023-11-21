娛樂

15歲趙紫諾抽中車 轉送媽媽

趙紫諾中獎一臉呆滯，身旁的兩位司儀比她更興奮。 趙紫諾中獎一臉呆滯，身旁的兩位司儀比她更興奮。
趙紫諾中獎一臉呆滯，身旁的兩位司儀比她更興奮。
《聲夢傳奇2》季軍趙紫諾贏得前晚其中一個大獎，價值25萬9千元的房車，得獎時一臉愕然及呆滯，但現年15歲的她因未成年未能考車牌，她希望將車輛轉贈媽媽，到自己18歲會去考車牌。事後受訪時被問到是否仍驚魂未定，她笑說：「有少少嚇親，但係好開心、好驚喜。」
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