大合照視后靠邊站 疑未獲內地「解封」 李佳芯再被打格

無綫前晚台慶夜波瀾四起，先有視后李佳芯再發生「被消失」的風波，遭官方直播平台打格「滅親」。而「夢遊」下贏得台慶大獎的郭珮文在「慣犯」麥美恩推「波」助瀾下，震撼網民眼球。

無綫《萬千星輝賀台慶2023》前晚順利舉行，但卻餘波未了。視后李佳芯（Ali）早年疑因政治立場，傳被內地封殺兼遭無綫「雪藏」。台慶前再度傳出Ali冇份參與，雖然最後以行動打破傳聞，更與受力捧的《中年好聲音》冠軍周吉佩挽手行紅地氈，不過，貴為視后的她除了整晚被投閒置散外，節目在內地無綫官方平台直播期間，Ali無論近鏡、遠鏡，也跟去年情況一樣被打格「封殺」，其中當陳慧嫻演唱《回家》及《跳舞街》時，被拍到大頭鏡頭的Ali更被落重手打上厚格，畫面突兀。隨後在TVB內地社交網的照片及短片，Ali亦一概冇份。

在台慶夜遭冷待的Ali去到節目直播結束後仍未有「翻生」機會，拍攝代表花旦小生地位的全台藝員大合照時，身為視后的Ali竟然被發配「邊疆」，安排站在第一排的最側位置，比起朱晨麗、姚子羚、張曦雯、高海寧的位置更差，處境相當尷尬，網民推測相信她在台慶夜被消失的原因是仍未獲內地「解封」。對於仍未能重新「通關」，Ali透過短訊大方回應表示：「公司生日大日子，主要係想開開心心，我冇去諗控制唔到嘅事，只會繼續做好本分，多謝大家關心。」

郭珮文贏42萬 麥美恩推「波」助瀾 至於台慶另一「波」則發生在「大騎樓」郭珮文「夢遊」下猜包剪揼猜贏馬國明，贏得42萬存款台慶大獎，司儀麥美恩第一時間攬實她祝賀，在對方推「波」助瀾下，郭珮文原本豐滿的上圍更加波濤洶湧，Big爆鏡頭。網民發現如此震撼的一幕熟口熟面，其實2021年麥美恩同樣向獲獎的李芷晴使出「夾胸抱抱」，今次麥美恩重施故技被網民戲稱為「慣犯」，她笑稱只是「重操故業」，但直言是「有預謀」：「抽獎嘅時候，吳若希同我講郭珮文得呀（指身材），所以我特登走去攬郭珮文。見到好多網民討論，佢哋仲教識我好多中文字，包括勿忘『搓』心、推『波』助瀾，有朋友將2秒嘅片拉長變成5秒傳畀我。」對於創造出台慶經典一幕，她笑說：「呢啲曇花一現，大家睇得開心就得，我唔係攬女始祖，森美先係。」

全晚保持神情呆滯的郭珮文受訪笑說：「醒咗喇，但係仲有少少接受唔到，自己一向冇抽獎運。（買樓？）42萬夠首期咩？（夠買大陸樓？）研究吓。」至於未能增加「老婆本」的馬國明則說：「唔緊要，本身獎金唔係我嘅，係抽到阿Mo（陳豪）。個Lucky唔係我嘅，我好信呢啲嘢，所以郭珮文中係應該嘅。」陳豪亦沒有感到可惜，被馬國明取笑說：「全無綫最高人工嗰個係唔稀罕呢啲。」陳豪則說：「唔好亂咁吹，我個心係畀人哋，畀邊個都冇所謂，馬國明結婚，送份大禮畀佢都好。」馬國明則感激說：「就算唔中都當送咗，係心意。」此外，無綫《萬千星輝賀台慶》取得25.4點（163萬觀眾）最高收視，成為上星期節目收視之冠。