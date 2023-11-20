場內高溫38度 粉絲疑熱死 Taylor不敵酷暑 悲痛押後巴西騷

美國流行天后Taylor Swift正舉行世界巡唱，上周五開始一連3日於巴西里約熱內盧足球場開騷，怎料首日便發生Fans死亡事件，一名23歲女粉絲Ana於開場前不久突然暈倒，經現場醫護人員搶救後仍因心臟停頓身亡。巴西目前正值炎夏，當日場內氣溫高達接近攝氏38度，不排除是太熱及空氣不流通而造成今次的悲劇發生！

事後Taylor公開親筆信回應事件：「我不敢相信我正在寫這些話，但伴隨着破碎的心，我要告訴大家，今晚在我演出前失去了一位粉絲，我無法告訴你們我有多麼沮喪。除了她非常漂亮年輕，我不知道關於這位粉絲的資訊。我覺得我不能在台上說這些，因為太悲傷了，我深感失落，希望能將我的心痛轉達給她的家人和朋友。當我們決定把這次的巡唱帶到巴西時，我沒想到會發生這樣的事。」

呼吸困難抖大氣 據知有現場觀眾於網上表示現場太熱，Taylor演出期間數度因關心台下Fans的狀況而停止演出，並叫工作人員遞送樽裝水給觀眾，而她亦親自派樽裝水給台下粉絲。據現場急救人員表示，大約1,000名Fans當晚因為炎熱天氣而嘔吐暈倒。而Taylor亦於表演期間呼吸困難，有觀眾拍到她唱完歌曲後即轉身背向觀眾急速呼吸幾下，似是試圖令自己不要暈倒。粉絲看過片段後均表示替偶像心痛！

前日Taylor於社交網留言，表示由於「極端高溫」的關係，宣布押後前晚於當地舉行的第2場騷。她表示：「我的歌迷、表演者和工作人員的安全和福祉永遠是第一位，我必須將演唱會押後舉行。」由於事態嚴重，巴西司法部長Flavio Dino亦於事件發生後在社交網留言，下令場館批准觀眾帶樽裝水入場，並指示主辦單位向觀眾提供免費水及於現場放置水機。