暢所欲玄：相由心生

坊間有言：「萬法唯心造。」佛家亦有句真言：「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡。」人生有很多「惡業」都是後天習慣養成的。缺錢的人不缺德，缺德的人不缺錢，有本事的人不要臉，沒本事的人都要臉，人性就是如此。乾淨的錢不好賺，好賺的錢不乾淨，真的好諷刺。記住人活着，缺甚麼都不能缺德，失甚麼都不能失信。

雖然先天的命不能改，但後天的運可以轉。心改運改，當你心存善念，你的臉相會令人覺得有正氣正能量。人生由命非由他，人的命運不是他人可以安排的。

民間俗語充滿智慧的，就跟大家分享一句：「江山易改，品性難移」，我們要留意，文中沒有說到盡，只說是「難移」，並非不可移！我認為把一些過去的執着和品性是可以作出改變，嘗試調整，要謹記，世界怎樣變，先改變好自己，別人才會對你改變。

正所謂「天無絕人之路」，隧道怎樣長都會有出口，有些人不停在多方面刷存在感，就算有億萬家財及名氣，仍不滿足，每天幻想自己是神人，其實是一種既自大又自卑的妄想症病態，身旁沒有真朋友，面前的錢財名氣只是虛有。萬般帶不走，唯有業隨身。

堪輿學者元海