娛樂

陳詩欣結婚周年 老公冧到反眼
索爆人妻陳詩欣早前晒出老公送的玫瑰花，原來這天是他們的結婚紀念日，老公第一次送她99枝玫瑰。她甜爆表示：「謝謝你的寵愛，結婚兩周年快樂！兼陳生32歲生日快樂。」隨後她卻整蠱老公，甫出老公吹爉燭的短片，取笑他吹到反白眼，有片有真相，兩夫妻認真有情趣。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc