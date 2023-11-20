陳詩欣結婚周年 老公冧到反眼

索爆人妻陳詩欣早前晒出老公送的玫瑰花，原來這天是他們的結婚紀念日，老公第一次送她99枝玫瑰。她甜爆表示：「謝謝你的寵愛，結婚兩周年快樂！兼陳生32歲生日快樂。」隨後她卻整蠱老公，甫出老公吹爉燭的短片，取笑他吹到反白眼，有片有真相，兩夫妻認真有情趣。