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譚旻萱晒身材 物以罕為貴
Me&3位成員譚旻萱、黃淑蔓和連家穎前晚首度以女團身份公開演出，當中譚旻萱非常亮眼，穿了低胸牛仔裝谷胸示人，她笑稱平時少騷身材，才會覺得珍貴。表演期間，她透露有少許蝦碌，原本她們在台上企定才表演，但因為有點誤會，要匆匆走出去，幸沒太大影響。
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