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秦嵐失聲沮喪
內地女星秦嵐近日聲帶受損，但仍堅持為綜藝節目《花兒與少年5》開工，全程以輕聲說話，坦言內心難受：「很壓抑很沮喪，我以前那麼好的聲音去哪了？」在旁的辛芷蕾建議她少說話，不過秦嵐卻一臉認真的說：「那我都來了我不說話，你們就看我大眼瞪小眼？」
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