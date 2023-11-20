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吳謹言減工作為「備孕」？
內地女星吳謹言傳與小兩歲的同門師弟洪堯因多次合作擦出愛火，雖然男方感情方面有黑歷史，但吳謹言戀愛至上堅持己見，近日更有指吳謹言正積極準備懷孕，所以刻意減少工作，對此吳謹言經理人于正於網上留言駁斥：「馬上進組了，還造謠。」以行動否認吳謹言備孕之說。
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