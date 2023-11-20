周潤發跑半馬濕濕碎 冇超時有糧出

影帝周潤發昨日挑戰半馬拉松，跑了接近兩個半小時，難得受訪時仍能妙語連珠，直言對成績感滿意，還說跑慢3分鐘便會被老婆發嫂「扣糧」；被問到何時再拍戲？他笑言自己已改行做運動員！

周潤發昨晨參與「港珠澳大橋香港段半馬拉松」賽事，首次參賽的他，最終以2小時27分56秒完成，藝人胡諾言也有出戰。賽後，周潤發接受媒體訪問，直言很高興能順利完成賽事，和成為首批於港珠澳大橋比賽的馬拉松選手，亦滿意自己的成績。沿途有很多跑手與周潤發打招呼及加油，他風趣表示與大家打招呼、講多謝比跑步更攰，又笑言不敢喝太多水，以免中途要排隊去廁所，問到如何慰勞陪他跑完全程的幾位助手？他說：「依家帶佢哋食嘢，你唔好問我咁多添呀，我依家都肚餓！（發嫂為你準備乜嘢獎勵？出糧畀你？）喺成績之內就有糧出，過咗兩個半鐘頭就冇糧出。」

轉行做運動員 談到很久未有電影新作，他笑言已轉行：「依家唔做演員做運動員。（捉埋其他圈中朋友下次一齊挑戰？）佢哋肯先啦，佢哋多嘢做要搵食，唔夠精神跟我跑會死㗎。（鄭裕玲唔使搵食可以跑？）佢有自己嘅影片頻道要搞嘛。」談到影帝梁朝偉及奧斯卡影后楊紫瓊屢獲殊榮，問他會否「出山」與他們合作？他謂：「恭喜佢哋，有機會都希望嘅，如果唔係咪繼續跑步。」

胡諾言出戰半馬賽事，跑步經驗豐富的他，由參加10公里賽開始，慢慢進階至21公里賽事，最後更成功挑戰42公里馬拉松，他表示今次可於橋上跑步很難得，笑言知道周潤發有份跑，好多人包括自己老婆陳琪都提他記得要同對方影相。