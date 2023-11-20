劇中有多幕「神預言」的劇情，包括將軍澳巴士翻側事件，監製關文深指觀眾要留意劇中多場大場面，好似巴士翻側、工廠大廈四級火等，他謂：「我哋動用咗好多消防員、救護車同警車，出動咗4部機去拍，王敏奕就最辛苦，佢要入火場，又要淋水整污糟全身，因為我哋用真火，好難拍又危險，但佢表現非常好，係一個好細心嘅演員。」