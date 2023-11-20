總監製欽點 霸氣做女王 佘詩曼職場開戰 硝煙滾滾

無綫台慶劇《新聞女王》將於今日在翡翠台首播，視后佘詩曼強勢回巢拍劇，飾演霸氣新聞主播，總監製鍾澍佳和監製關文深大爆阿佘因緊張而「硬晒軚」的趣事；至於陳山聰雖然只是客串數天，但其角色卻比拍《隱形戰隊》還要辛苦。

此劇的故事藍本誕生於十多年前，鍾澍佳於2021年重返無綫不久，在一個聖誕派對中巧遇阿佘，即邀請對方演繹主播一角，阿佘看過劇本後十分喜歡。鍾澍佳表示：「個劇本係為阿佘度身訂造，我話如果你唔做，我就唔開，因為我諗唔到有邊個演呢個角色會有呢種感覺。」關文深亦附和：「阿佘嘅霸氣係首選，同拍《火舞黃沙》時嘅佢改變好大。」

阿佘為演好角色下了不少工夫，鍾澍佳坦言看似簡單的角色，往往最難掌控：「最深印象係第一日我哋要拍現場報道火災，阿佘緊張到膊頭梗晒，我哋成班人笑到收唔到聲，阿佘話『我第一次拍嘛』。（點樣安撫佢？）阿佘好有經驗，講完佢就好快調整到，仲要係揮灑自如。」馬國明在劇中會被何依婷、高海寧及李施嬅等人包圍，艷福不淺，其次他與阿佘甚多勾心鬥角戲份，極具挑戰。而譚俊彥與阿佘於劇中飾演情侶，二人有不少感情回憶戲份之餘，還有激吻鏡頭。

高海寧角色大反轉 鍾澍佳亦找來視帝陳山聰客串一角，山聰以為只是「閒角」，怎料他拍了3日，卻感覺比拍《隱形戰隊》還要疲累，鍾澍佳說：「山聰演一個輕度弱智嘅爸爸，佢同個女嗰場戲好感人，不過見佢每日收工成個人乾晒，行都行唔到，好辛苦。」而山聰受訪時表示很高興能參與此劇：「我本來諗住着套靚西裝同阿佘做對手，點知監製搵我演輕度弱智爸爸，係我入行以來最大挑戰，雖然得兩集，但內心戲非常重，我仲搵咗一位戲劇老師研究點演繹，個情緒要由朝hold到晚。」

高海寧於劇中是一位利用外在搶Fo的女主播，觀眾最初會覺得她賣弄性感，而後段她的家人會發生一些事，令人對她完全改觀。關文深說：「佢拍嗰幾場喊戲都演得好好，令我每次睇到好心痛。」