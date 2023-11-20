「中銀香港賽馬日」合體獻唱 李克勤「父意濃濃」 欣賞Gigi可愛風

歌手李克勤由「聲夢奶爸」開始看着炎明熹（Gigi）長大，見證小女孩蛻變成人氣王，欣賞她不變的可愛風，又笑言合唱情歌會令他滴汗，拖手更可免則免。而Gigi在48小時內旋風式出席4個活動，認為忙碌工作之後的休息更為珍貴。

昨日歌手李克勤、炎明熹、許靖韻、陳宗澤現身中國銀行（香港）在沙田馬場舉行的「中銀香港賽馬日」《Leap into the Future躍動未來音樂會》，這場演出結合了中銀香港對未來理財產品，和科技發展理念的5大元素，包括：合作、永續、跨越、創新和傳承，這些元素也完美融入到每個環節中，呈現精彩的「跨越現在、聲動未來」視聽體驗。歌手們分別演唱多首歌曲，音樂人黃丹儀與二胡演奏家朱芸編作中西樂重新編曲演繹《Monica》，令觀眾驚喜萬分。

實踐文化傳承

久未在港演出的李克勤，近半年來四出表演，11月走訪了多個城市，香港是第6站，他感覺在港演出最開心，因見到很多好朋友，今日他便起程往美國開騷，輪住唱5、6個城市，聖誕才回港陪伴家人。談到與Gigi合作，他表示：「傳承是一種責任和使命。今次是我連續第2年參與『中銀香港賽馬日』，非常榮幸，傳承文化從自身做起，身為歌手，應以音樂和旋律將此文化傳承下去，身體力行實現『樂壇傳承』。」他更表示：「Gigi有無限可能，每次見面都覺得佢長大、蛻變和進步，唯一冇變係佢好得意又可愛，希望TVB能繼續錫住佢。（Gigi咁可愛，想追番個女？）我年紀大喇！大仔都16歲，所以同Gigi合唱情歌會滴汗，不過我喺台上係一位演員，但拖手就可免則免喇！希望下次合唱勵志歌。」並自爆在《聲生不息》時，有問過她的少女心事：「佢話暫時唔會拍拖，佢都冇時間。」