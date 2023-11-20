孖林家謙講有味笑話 張敬軒失聲兼撞車 碌柚葉改運

歌手張敬軒病愈後前晚龍精虎猛開騷，透露睇中醫「食蛤蚧」康復，不過卻自爆日前遇上交通意外，愛車被撞到「粉身碎骨」，黑過墨斗，要碌柚葉沖涼洗去霉運求心安﹗

軒仔與林家謙前晚於機場博覽館合體開騷，病愈的軒仔精神奕奕登場，全晚與家謙晒唱功之餘，更經常互窒。被問到10歲時在做甚麼，家謙竟搞笑謂：「咪聽緊《酷愛》囉！」軒仔扮氣結不作回應，家謙乘勝追擊：「唔講嘢？你個助聽器OK嘛？」

2人又大講有味笑話，軒仔指自己10歲時學識「同自己玩」，林家謙即取笑他：「即係玩飛機同玩支炮呀！」談到成長階段，家謙搞笑問軒仔：「你細個冇毛咩？你唔係好多？你啲海膽呀！」當家謙提到其公司人丁單薄，軒仔自薦加盟幫手，家謙笑指沒薪水，軒仔提議「肉償」。二人合唱期間又齊齊騎木馬，當兩隻木馬意外撞上時，軒仔竟「配音」親吻啜啜聲，令全場起哄！家謙更於台上跳舞：「我覺得自己好冇廉恥，自己一個都夠膽跳！」

靠食蛤蚧好番 完騷受訪時軒仔談日前病情，指足足失聲5日，後來看中醫才醫好：「中藥有埋蛤蚧，我食到變蛤蚧！」家謙即回道：「邊有蛤蚧咁大隻？」又取笑軒仔睇中醫似阿伯。當問有否打算合作開棟篤笑，他們卻異口同聲答：「度咗（橋）就唔好笑喇。」

軒仔自爆最近除生病外更撞車：「好傷，我講架車呀，已經報咗價維修費要30幾萬，好彩我個人冇事。」又打趣指要碌柚葉沖涼去霉運。至於同時入圍「我最喜愛的男歌手」10強，前輩尹光成眾人最強威脅，家謙直言：「唔驚喎，我從來都威脅唔到人哋。」軒仔謂：「光B（尹光）入圍我好開心，參加咗咁多年，覺得呢個獎項好刺激，係會有奇迹發生㗎。」