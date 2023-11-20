小花台慶大亂鬥 何沛珈剝Under搶灘 蔡思貝谷到離罩自保

昨晚舉行的無綫《萬千星輝賀台慶》，紅地氈再度成為上位小花的戰場，現場「波光劍影」氣溫飆升，當中「真空甩底」的何沛珈、閃Bra陳星妤及倒奶郭珮文成功突圍。被一班妹妹仔挑機的花旦各自出招，視后蔡思貝自信賣大包卻甩轆離罩，而高海寧更索性封胸，令人大跌眼鏡！

隨着多位花旦包括黃智雯、湯洛雯及何依婷等不約而同趕嫁人，令無綫鬧花旦荒，一眾上位小花昨晚出盡奶力在台慶紅地氈搶鏡，希望為觀眾留下深刻印象。開場不久，何沛珈即以看似平平無奇的黑色晚裝登場，原來她大玩「側透」，大腿至腳眼僅被薄紗輕蓋，「神秘地帶」若隱若現，一步一驚心！受訪時，她不諱言為配合晚裝剪裁而脫掉內褲：「條裙太貼唔可以打底，我係真空上陣嘅，之前攞咗條裙返屋企行咗9萬7千步，試過冇走光先放心。」

「港姐大騎樓」郭珮文以超低胸桃紅晚裝應戰，陳星妤則以另類閃閃Tube Top裙登場，而黃嘉雯一身腰側鏤空的高衩裙，露出4吋事業線，成功吸睛！幾位小花今次瞓身搏到盡，瞬間已成為網民熱話。

有信心冇走光 雖然被一眾後起之秀搶「峰」頭，蔡思貝、李佳芯及黃智雯亦各自出招收復失地，當中蔡思貝的粉紅晚裝緊身到令她不能如廁，湯碗胸更出現「離罩」情況，而在紅地氈上，她放下視后身份，主動出手幫劉佩玥整理裙襬。對於「離罩」疑似露暈，她受訪時大方回應：「多謝關心，今日做足正常措施，安全方面冇問題，（離罩）係可能件衫物料比較硬身，好難做到貼身效果啫！我對自己嘅身體結構好清楚，一定唔會走光，可能係燈光陰影令大家有幻想。」此外，她又自爆座駕爆胎：「好徬徨，因為要趕返嚟綵排，好彩遇到好好人嘅女拖車師傅，佢仲車咗我去搭車。」

高海寧封胸讓賽 至於李佳芯以大露背懷舊打扮出現，大玩70年代情懷；黃智雯罕有穿上「肚兜裝」，笑言性感打扮不用老公批准。曾是無綫「身材擔當」的高海寧竟性感欠奉，她自爆刻意讓賽：「我仲叫造型師修短條吊帶，將胸口部位拉番高啲，因為條帶太長就會露多啲。（唔及新一代咪神郭珮文？）唔緊要，今晚好多女仔都好靚。（交棒？）一早交咗，我拱手相讓，隨便攞去。」擺明已志不在此，大方讓賽。

蔡思貝中門大開，自信爆棚。 同穿Tube Dress的葉蒨文（左圖）與何依婷各具美態。 戴上后冠的馮盈盈閃爆全場。 高海寧收起驕人「導彈」讓賽。