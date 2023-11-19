中文台節目表 翡翠台
6:00 3日2夜
7:00 May姐有請
8:00 馬家開飯
9:00 新幹線戰士Z
9:30 爆丸3.1
10:00 講清講楚
10:30 第70屆澳門格蘭披治大賽車（直播）
1:00 午間新聞
1:15 第70屆澳門格蘭披治大賽車（直播）
4:30 Hands Up
5:00 爆旋陀螺X
5:30 櫻桃小丸子
6:00 路筆拾遺
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 邵逸夫獎20周年
7:30 東張西望
8:15 萬千星輝賀台慶（直播）
11:05 娛樂頭條
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 爭分奪秒（PG）
12:30 宣傳易
12:35 東張西望
1:10 宣傳易
1:20 Sunday好戲王（PG）
2:10 大灣區活好D
3:05 兄弟大茶飯（PG）
4:05 食平DD
5:00 阿爺廚房
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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