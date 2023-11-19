娛樂

Hailey Bieber 提前「峰」騷慶生

加拿大天王Justin Bieber的美國女模妻子Hailey Bieber，將於本月22日迎接27歲生日，她日前於社交網站分享自己以低胸露背紅色長裙示人的一批照片，展示傲人曲線，留言表示：「提早開始生日周慶祝。」
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