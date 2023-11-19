千萬銷量 贏亞軍成條街 Seventeen賣碟破紀錄 登韓團之首

韓國K-Pop今年唱碟銷量創歷年新高，氣勢如虹的13人男團Seventeen更以1,579萬張總銷量稱霸樂壇，大幅拋離屈居亞軍的男團TXT以及女團銷量冠軍NewJeans，刷新K-Pop歌手紀錄！

韓國天團防彈少年團（BTS）去年6月宣布休團後，成員相繼入伍及推出Solo碟，去年組合仍以607萬張銷量，穩佔全年唱碟銷量榜No.1。而出道8年的Seventeen自今年4月推出第10張迷你專輯《FML》，將人氣推至頂峰後，銷量屢創新高，早前強勢回歸的第11張迷你專輯《SEVENTEENTH HEAVEN》首周大賣逾509萬張，創下K-Pop新紀錄。

據當地音源榜Circle Chart年尾音樂結算，截至上月底為止，Seventeen一支獨秀，今年總唱碟銷量以1,579萬張創下歷史新高，稱霸K-Pop歌手與組合，遠遠拋離以660萬張屈居亞軍的BTS師弟男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）；人氣女團TWICE的同門師弟組合Stray Kids以654萬張進佔第3位；至於SM事務所旗下最吸金的男團NCT Dream則以492萬張銷量位列第4位。

NewJeans入圍top5 女團賣碟成績雖不及男團，但今年以累計逾433萬張銷量稱霸女團的NewJeans成功躋身第5位，為女歌手爭一口氣；張元英所屬的女團IVE以373.6萬張銷量緊隨其後，排第6位。另一男團NCT 127以297萬張銷量進佔第7位。而BTS成員V早前推出的Solo碟，則以223萬張佔據第8位。至於aespa與TWICE兩隊人氣女團，分別以222萬張及217萬張排第9及10位。限定男團ZEROBASEONE今年剛出道，便以203萬張銷量打入第11位。

而將於下月舉行的韓國音樂盛事《Melon Music Awards 2023》，近日率先公開「TOP 10歌手獎」得主包括BTS、Seventeen、「演歌人氣王」林英雄、BTS成員Jungkook、aespa、IVE、LE SSERAFIM、NCT Dream、NewJeans與(G)I-DLE。