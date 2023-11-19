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鄭嘉穎湊仔食魚蛋粉
視帝鄭嘉穎與陳凱琳結婚後四年抱三，連生三個仔，一家五口十分幸福。嘉穎日前被網民直擊獨自湊仔食魚蛋粉。有網民在社交網貼出在一間魚蛋粉店巧遇嘉穎湊仔開餐的照片，並留言：「偶遇八爺。鄭嘉穎同學真的還是那麼帥，香港適合偶遇明星，安安靜靜的enjoy一份魚蛋粉。」
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